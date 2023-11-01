明年內設專門辦公室　推動成立香港國際法律人才培訓學院

為提升香港的競爭力及培訓本地人才，新一份施政報告提出成立「香港國際法律人才培訓學院」。律政司提交立法會的文件指出，將於2024年內「香港國際法律人才培訓辦公室」，推動成立相關學院。

文件指出，該辦公室主要有3項的職責，其一是規劃、組織和落實國內法、外國法和國際法方面的法律人才培訓計劃，包括整合由律政司舉辦、協辦或資助的現有法律專業培訓和能力建設項目；其二是根據內地相關部委、法律人員和國際機構的實際運作需要，協助規劃和落實適當的訓練計劃；第三項是為具有相關涉外法律經驗的人員提供建議和安排作為培訓導師、導師或演講者，包括本地法律界代表，例如現任或退休法官、經驗豐富的執業大律師或事務律師等，以及內地或海外的專家學者，包括國際組織的法律人員，透過研討會、工作坊或短期實習等適當方式進行教學。

基於律政司舉辦、協辦或資助的現有培訓和能力建設項目，辦公室將規劃、組織和落實以法律實踐和程序為重點的培訓計劃，這與法學院或大學主要側重於教授法律理論和學術科目有所不同。

文件又指該辦公室將作為政府上述政策措施方面的協調機構，而辦公室成立前，律政司內現有的指定工作小組將協調成立「香港國際法律人才培訓專家委員會」，專家委員會主要職責包括就國內法、外國法和國際法人才培訓和建設項目向律政司提供意見；就發展法律人才培訓策略（包括涉外法治，如國際公法等的教育和研究）向律政司提供意見；及就其他相關事宜提供意見。