九巴推B1及B9線轉乘優惠　將等同全程車費近5折

內地即日(11月1日)起取消「黑碼」過關。九巴表示，計劃為B1及B9兩條關口線，提供免費轉乘優惠，將等同全程車費近5折。據了解，運輸署原則上已同意有關申請，正商討落實細節及時間，待署方審批後，目標下周五(10日)推出，優惠期至明年2月25日。

九巴表示，正計劃為來往天慈與落馬洲站的B1線，以及來往屯門站與香園圍口岸的B9線，提供免費轉乘優惠，只要轉乘兩條巴士線，最高優惠為兩程車費較低的一程，例如在銅鑼灣乘坐九巴到元朗轉乘B1往落馬洲時，B1線車價將會免費。

九巴續指，現時B1線於繁忙時段，最高峰1小時內由落馬洲站開出28班次，可接載約4,000名乘客；B9線亦已提升為每日服務，並因應關口而延長服務時間。與今年2月相比，B1線於周末及假日的客量升超過1倍；B9線則有近1.5倍升幅，長假期周末更達2倍增幅。有見市民對於關口路線需求殷切，除了加開班次疏導人潮，亦安排了配置行李架的雙層巴士，以及加派外勤人員協助乘客。

另外，港鐵即日起亦提供列車優惠。早上9點後，由下列指定車站，包括沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城，前往羅湖或落馬洲站可享7折車費優惠，乘客須於入閘前憑八達通到指定車站的數碼服務站領取優惠。