威脅女子發布不雅影片　男警被捕明日提堂

警方今年7月31日接獲一名28歲女子報案，指其懷疑遭一名男子威脅在網上平台發布其不雅影片。人員經深入調查後，於10月24日在天水圍拘捕一名28歲姓謝男子，涉嫌未經同意下威脅發布私密影像。案件交由屯門警區重案組跟進。

經諮詢法律意見後，該名被捕男子被控一項「未經同意下威脅發布私密影像」罪，案件將於明日(2日)上午在屯門裁判法院提堂。該名男子為一名休班警員，已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員涉及各種罪行過往時有發生。今年7月26日下午5時許，警方接獲屯門屯隆街2號一店舖職員報案，指懷疑一名女子從上址盜去一些總值約160港元的貨物。人員接報到場，經初步調查，該名姓黎(39歲)女子涉嫌「盜竊」被捕。疑犯於10月16日被控一項「盜竊」罪，案件已於10月26日於屯門裁判法院提堂。被捕人為一名休班警務人員，已被停職。

今年4月6日，警方接獲一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，8月4日拘捕一名37歲男子，涉嫌普通襲擊。該名被捕男子已被控以一項「普通襲擊」罪，案件已於8月16日提堂。該名男子為一名休班警務人員，已被停職。