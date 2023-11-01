年宵攤位本月13日起公開競投　乾貨及快餐攤位齊回歸

​食物環境衞生署今天（1日）公布，2024年農曆年宵市場將由明年2月4至10日，一連7天在15個地點舉行，共設902個濕貨攤位、572個乾貨攤位、8個主題攤位和25個快餐攤位，其中乾貨攤位是自4年以來首次復辦，而快餐攤位則是3年以來首次復設。而相關攤位將於本月13日起分批競投。

受反修例示威及疫情影響，本港於2020年起停設年宵乾貨攤位，更於2021年因防疫措施停辦年宵市場，快餐攤位亦於2021年起停設。署方表示，濕貨攤位競投底價為380港元至6,530港元，乾貨攤位底價為450港元至8,540港元，快餐攤位底價為2,280港元至120,470港元。

以維園年宵市場為例，快餐攤位競投底價為120,470港元，比2020年年宵較大攤位的底價187,430元低逾35%；濕貨攤位底價為6,530元，比今年年宵底價5,440元高約20%；乾貨攤位底價為8,540元，比2019年年宵底價14,230低約40%。

署方表示，攤位將於本月13日起分批公開競投，其中港島、離島和九龍區會有6個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場、黃大仙摩士公園及觀塘區觀塘遊樂場，共有790個攤位，將於13至22日進行競投。

另外，最受關注的維園年宵市場設8個主題攤位，本月14日上午時段推出競投，底價為24,990港元。

至於新界區則有9個年宵市場，設於荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、元朗東頭工業區遊樂場、屯門天后廟廣場、沙田源禾遊樂場、北區石湖墟遊樂場、葵青葵涌運動場、西貢萬宜遊樂場及將軍澳寶康公園，共有513個濕貨攤位、197個乾貨攤位和7個快餐攤位，將於11月23日至12月5日進行競投。

署方表示，攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得作其他活動，倘署方認為相關人士在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德、或不符合年宵市場的宗旨，署方有權指示獲許可人停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示。