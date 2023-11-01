廣華醫院重建大樓電線槽鍍層厚度惹疑　醫管局：涉刑事必追究

廣華醫院正展開主要工程費逾百億港元的重建工作，醫院管理局今(1日)晚發聲明，指早前接獲有關廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度的查詢，已於上月18日至29日展開調查及覆檢，獨立專家稍後會實地抽取樣本送往認可實驗室檢驗，包括以精密的實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料的重量及厚度，以確定有關物料是否符合標準。假如發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進。

醫管局指，上月18日，承建商應醫管局要求在大樓內多個不同地點抽樣檢測電線槽；上月20日，總承建商委託認可人士進行覆核；上月29日，醫管局委託獨立專家進行覆檢，包括抽樣檢測電線槽鍍層厚度、檢視總承建商檢測的儀器及檢測方法等。

該局又指，電線槽鍍層厚度不涉及樓宇結構安全，亦不會影響病人及員工安全。但審慎起見，醫管局委託獨立專家覆核及分析有關數據並提交正式報告，局方亦已去信總承建商，要求根據合約標準的規定提交報告。醫管局強調，若發現工程物料不符合標準，必定會嚴肅追究責任，亦會按照合約要求總承建商採取必要的補救措施。