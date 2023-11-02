城大聯合研發3D打印新鋁合金，具超高抗疲勞性能。

香港城市大學和上海交通大學的一項聯合研究取得了突破性進展，研究團隊利用先進的3D打印技術，製造出一種前所未見、具超高抗疲勞性能的鋁合金。這項嶄新的抗金屬疲勞製備技術可應用於其他3D打印合金，勢必有助各行各業開發出負載效率更高的輕巧部件。研究成果已於學術期刊《自然-材料》上發表，而著名科學期刊《科學》的「研究亮點」欄目也有介紹，並形容今次研究成果是能夠提高其他合金抗疲勞性能的一個更廣泛通用策略。

共同領導這項科學研究的城大工學院院長兼國家貴金屬材料工程技術研究中心（NPMM）香港分中心主任呂堅表示，「金屬疲勞的現象大約在兩個世紀前已被發現，自此，疲勞失效成為影響所有動態機械系統，例如飛機、汽車和核電站，其可靠性和壽命的最重要問題之一。」

城大和上海交通大學的聯合研究團隊運用其中一種最被廣泛使用、名為「激光粉末床熔合」的金屬增材製造技術，成功利用加入了納米鉍鈦微粒的AlSi10Mg粉末，創製出了一種新型鋁合金。這種以3D打印而成的新鋁合金，其疲勞強度是其他3D打印傳統鋁合金的兩倍以上，甚至超過了高強度的變形鋁合金。