東方日報A1：粵車南下塞爆香港　馬路炸彈全城驚惶

港珠澳大橋不設配額「港車北上」計劃推行4個月，港人蜂擁北上自駕遊之際，曾被質疑是對等交換的「粵車南下」計劃即將「殺埋身」。當局指，「粵車南下」預計明年初起分兩階段推行，首階段只准許粵車於大橋香港口岸人工島停泊；次階段則放寬車輛駛入香港市區。目前本港領牌車輛已多達約81.6萬輛，汽車界代表擔憂「粵車南下」勢必塞爆香港，尤其是尖沙咀等鬧市泊位嚴重不足；加上兩地駕駛習慣不一，內地司機亦不熟香港法例，橫衝直撞易釀意外，變成馬路炸彈全城驚惶。業界強烈建議僅讓南下粵車在關口泊車轉乘，以策萬全。

港車北上計劃今年7月起實施，截至11月1日，計劃共收到2.96萬宗申請，當中2.31萬宗已完成兩地所有程序。另外，該署平台至今就該計劃收到6.2萬宗出行預約，當中5,700宗預約在本月出行。新一輪抽籤將於本月6至9日開放登記，10日公布結果。

運輸及物流局局長林世雄指，港車北上計劃實施以來大受歡迎，當局會探討縮短預約日數的可行性。至於「粵車南下」將分兩階段落實，首階段是廣東省旅客自駕南下，可在大橋香港口岸停泊車輛，再轉車前往機場禁區，乘搭航班外遊；旅客另可經大橋口岸進入香港，預計明年初推行。次階段則類似現行「港車北上」安排類似，內地居民可自駕來港，駛至大嶼山，甚至入市區。

該局補充，香港機場管理局正在大橋香港口岸人工島發展兩個自動化停車場，供廣東省及澳門經大橋來港的自駕旅客使用，首階段預計2024年落成；港府亦正與內地積極探討整體實際方案，並會考慮多方面細節如配額、範圍等，亦須顧及香港地區和道路承載力。翻查資料，「轉機停車場」及「訪港停車場」將分階段提供共6,000個泊位，而第一期工程將提供1,550個。

「粵車南下」在零諮詢下如箭在弦，令人關注本港的路面是否承受到相關額外負荷。港府早年研究報告指，本港經常性塞車成因之一是路面車輛過多。運輸署最新數據顯示，截至今年9月，本港整體領牌車輛約81.6萬輛，較2018年增長4%。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，計劃首階段的限額，應以人工島停車場泊位為上限。至於長遠開放粵車駛入市區，他對此有保留，認為旺角、尖沙咀等鬧市絕不適宜，區內泊位長期供不應求，「本地車都唔夠位泊，仲點招呼朋友（粵車）？」

李耀培認為，計劃必須取得平衡，既方便粵澳人士駕車來港，亦避免本地交通問題惡化。他建議除了人工島停車場，當局可於新界屯門、元朗等，甚至日後重點發展的北部都會區，預留土地興建粵車專用停車場，方便相關人士泊車轉乘其他交通工具前往各區。

李又指，香港地少車多，加上兩地交通規則，甚至駕駛習慣、方向不一，他擔心或較易發生意外。他又指，雖然大橋設計容量應足以消化南下車流，但大橋珠海口岸近期經常塞車，擔心計劃推行後情況會惡化，盼內地部門盡早改善。

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