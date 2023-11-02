北上打卡用電子支付即懂國家？　議員倡歷史紀念日拉響防空警報

內地近月通過愛國主義教育法。立法會今日（2日）討論推動愛國主義教育工作。有議員狠斥過去有人將愛國主義教育抹黑成「非理性嘅洗腦工具」，稱有老師教導鴉片戰爭時指「喺英國幫香港禁毒」，形容「極之荒謬」，另有議員認為不少港人「以為喺周未北上吃喝玩樂打下卡，識用內地電子支付，就以為認識咗國家」，建議在重要的歷史紀念日「拉響防空警報」，讓人記起歷史。

議員李鎮強認為愛的基本步「要大家互相認識」，不過不少港人「以為喺周未北上吃喝玩樂打下卡，識用內地電子支付，就以為認識咗國家」，令過去10年「埋下炸彈」，年輕人容易被挑動，先後發生2014年佔中運動，和2019年反修例運動，認為政府需要「軟硬兼施」加強宣傳愛國教育，建議編訂新的愛國主義教育課程，加入國家近代史、中國共產黨發展史、憲法和《基本法》，要填補漏洞，以及修讀教育課程的學生到內地實習一個學期，以換取學分。

議員葛珮帆認為過去香港社會受西方和「別有用心」人士影響，更將愛國主義教育抹黑成「非理性嘅洗腦工具」，而在2012年更出現反國教示威，愛國主義教育受阻礙，而年輕一代「連鴉片戰爭都未聽過」，甚至「有老師教學係英國幫香港禁毒」，形容「極之荒謬」。

議員陸瀚民則建議在南京大屠殺、918事變紀念日在主要政府設施和學校「拉響防空警報」，和舉辦紀念活動，讓人記起歷史，亦可以請求內地贈送退役艦艇，已展示國防成就，增強民族自豪感。

另一議員陳沛良就認為「愛國主義教育唔係一句口號，亦都唔係教條式灌輸」，應根據香港實際情況，採用市民容易接受較為軟性嘅方式去推行，令市民有意願去了解國情，潛移默化培養愛國情懷，又認為增強港人對中華文化的認同，可以推動愛國主義教育，又認為最近亞運，不少人在不同項目支持國家隊和香港隊，有關渠道為市民日常生活中可接觸的渠道，相信無需「硬銷」。

有議員指對於「我哋已經失去一代年輕人」的說法不認同，認為只要讓年輕人認識國家可成中國的建設者，又表示由於歷史原因，年輕一代對國家意識淡薄，認為當局應鼓勵文化人和電影創作加入愛國教育元素，如果有愛國題材申請政府資源可以加分，亦應成立10億元專項基金支持民間團體推動愛國教育，相信只有讓民間合作才可以使愛國主義教育有更好的效果，又建議當局開放昂船洲軍營予市民參觀。