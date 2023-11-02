港女足教練非禮案　事主供稱胸部大腿陰部被觸及

曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，被指涉嫌多次向女子施「鹹豬手」。黃子偉被控3項非禮罪，他否認控罪，案件今(2日)在西九龍裁判法院續審。女事主供稱，黃子偉曾摟她頸部，下體貼其後背，曾觸及X的胸部、大髀內側和下陰附近，及隔衣摸X胸部和陰部。女事主作供時兩度飲泣，指事件令她感到憤怒及極度恐慌。

40歲被告黃子偉，報稱足球教練，被控於2021年7月至9月，分別在某工廠大廈及某車內非禮X。他另被控於或約於2021年9月23日，在香港某工廠大廈非禮X。X供稱，2021年7月入職黃子偉經營的公司不久後，在紗廠工業大廈工作時，黃子偉突然走到X座位後，雙手攬着她頸部，X圖掙脫不成功，X向黃子偉表示「行開啲」，但不獲理會。

約一周後，黃駕車接載X往傾生意途中突然把車泊到一邊，並用手掌從X膊頭向下掃，觸及X的胸部、大髀內側和下陰附近，X哭訴感到非常不開心。X指因黃子偉為上司，所以不敢投訴，認為當時工作對自己人生很重要，但當時感憤怒和震驚。

直到同年9月，黃在辦公室拿着球會燙章行到X背後，其手施壓碰到X左右胸部，X稱至少掃了3次，X亦有表示「行開啲」及嘗試掙脫，黃再用手摟她頸部，她感覺到黃的下體貼其背部，其後黃再隔衣摸X胸部和陰部。X透露黃曾是她參加香港代表隊的助教，3次非禮事件時為足球總會代表隊梯隊教練，人脈非常廣闊，故擔心報警會影響人脈和事業，最終於去年1月11日辭職。