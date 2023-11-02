墊褥藏3500萬元可卡因　36歲司機轉運毒品被捕

執法部門於本周二(10月31日)展開反毒品行動，搗破一個販毒集團位於元朗的毒品儲存倉，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名36歲本地男子，並在墊褥內檢獲104包、近28公斤懷疑可卡因，市值約3,500萬港元。

人員表示，該批毒品收藏於家庭用品貨物中，以魚目混珠方式經船運方式，避過關口檢查偷運抵港，儲存於元朗一個物流貨內，且僱用被捕的貨車司機將毒品運到觀塘一工廈劏房，被捕男子已獲准保釋候查。據了解，被捕男子在平台按單取貨，聲稱不知道貨物內是甚麼物品。相信涉案毒品未流出市面，行動仍然繼續進行中，不排除有更多人被捕。

香港為亞洲地區樞紐之一，亦在世界物流業界中扮演舉足輕重的角色，執法部門留意到有販毒集團，利用香港物流業的便利及優勢，將毒品收藏於貨物中，然後透過空運、船運或貨運的形式運入本港，再伺機出售，企圖毒害香港。部門提醒物流公司、船公司、出租車司機等，販毒集團時常利用物流業界隱藏毒品，以合法物流網絡進行販毒活動。如業界人士發現不尋常訂單或可疑貨物，可立即作出舉報。