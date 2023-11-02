紋身忠涉潛逃11年後投案　控方指他為泰龍謀殺案主腦

綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏，他先遭七人車撞至斷腳，繼而被刀手狂斬喪命，綽號「紋身忠」的梁國忠11年後由律師陪同投案，被控一項謀殺罪，案件今日(2日)在高等法院開審。控方指梁國忠是謀殺案主腦，2006年被「泰龍」爆樽扑頭，3年後安排手下報復。案發後他坐「大飛」離港，之後又偷渡回港。

54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。控方開案陳詞指，2006年7月23日，梁國忠在尖沙咀「80年代酒吧」與李泰龍及其手下起爭執，李拿威士忌瓶打梁，令他頭頸流血，需送院治理，李最終被執法部門拘捕。

2009年8月4日，李泰龍於尖沙咀麼地道64號香格里拉酒店外，遭仇家伏擊，被1輛銀色七人車撞倒後，3名戴壘球帽以口罩遮面及手持利刀的兇徒落車襲擊，然後返回車上，連同另1輛隨即到達的綠色私家車迅速逃離現場，李送院後證實死亡，而該2部車輛證實為失車，其後在大埔林錦公路遭燒毀。事隔11年，梁於2020年1月21日帶同律師到警署自首。案發後，執法部門拘捕多人，其中6人被起訴，當中3人因謀殺罪名成立判終身監禁，2人脫罪，其餘1人則承認誤殺罪。

控方透露，將傳召事發時把風的特赦證人作供，又指有頭目在案發前曾指示：「唔好斬頭、唔好斬頸、唔好斬大動脈！」梁聲稱他案發當日有不在場證據，控方則指入境處紀錄顯示他在案發3日前曾在落馬洲離港，但案發當日坐「大飛」回港犯案，並非不在場，殺害李後再離港，事隔11年後乘「大飛」回港，尋找法律意見後在律師陪同下到警署。案件明日(3日)續審。