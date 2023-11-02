憂內地院舍質素及配套不及香港　調查指逾半長者不考慮跨境安老

政府早前發表的《施政報告》對安老政策方面着墨不多，明愛長者聯會(長聯)就此進行問卷調查，發現長者及護老者對施政報告滿意程度為一般，逾6成受訪者認為需要提高經濟支援，逾半人需改善現時的社區醫療配套。同時，超過一半受訪長者不會考慮跨境安老。受訪者擔心內地院舍質素及醫療配套不及香港，寧願繼續留港輪候宿位。

長聯在10月28日至11月1日期間，在明愛安老服務旗下40間長者服務單位，就施政報告進行問卷調查，透過電話及網上問卷訪問了883 名長者及護老者。調查發現受訪者對施政報告滿意程度為一般，佔47.9%。受訪者當中，超過67%選擇居家安老，反映大部分長者對留在熟悉的社區安老有訴求。

然而，要做到居家安老，當中有 65.1%受訪者同意上門支援服務是最大的需要。現時家居照顧服務主要集中周一至周五，周六及日的服務名額較少，服務使用者需與相關服務機構商討才可安排。受訪者認為有需要擴大社區照顧服務周六及周日名額， 61.3%受訪者選擇提高現時的經濟支援。另外，有 53.3%受訪者認為政府需改善現時的社區醫療配套，例如提供視像應診、外展中醫及擴展現時醫管局外展醫生提供上門服務。

在跨境安老方面，調查發現超過 50%受訪者表示不會考慮跨境安老，最多人擔心的是院

舍的質素(47.8%)，其次是醫療配套(37.5%)，不少長者希望能接受本港的醫療支援(如視像應診、手術、身體檢查、配藥服務)。另有34.5%選擇退出跨境院舍時的安排，反映大部分受訪者希望可以在退出服務時能夠直接入住香港院舍。

調查顯示有76.7%受訪者不認識長者院舍照顧服務券計劃，反映相關政策宣傳嚴重不足。受訪者建議政府加強在電視、電台、政府機關及安老服務單位上的宣傳。

綜合上述調查結果，長聯就施政報告有6項建議，包括整合上門支援服務，一至日均可居家安老；改善醫療配套，增加外展醫療名額；完善監管院舍質素，跨境安老增信心；優化廣東計劃，完善醫療配套；加強宣傳院舍券以及落實照顧者為本政策，設一區一支援中心。