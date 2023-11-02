涉無牌推銷強積金　包括2前區議員共5人獲准保釋

前油尖旺區議員朱江瑋早前涉未註冊推銷強積金計劃，至10月19日再有4人涉嫌未註冊而推銷強積金計劃被捕。消息指，包括前區議員楊彧、趙柱幫，懷疑作虛假申報，包括在職前的入息紀錄。案件至今共5名男子被捕。執法部門今日(2日)表示，該5名被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向執法部門報到。

執法部門早前接獲投訴，指有人於社交平台及舉辦其他活動時，在未有強積金中介人牌照下，推銷強積金計劃。10月17日，人員在沙田區以涉嫌「對進行受規管活動等的禁止」罪拘捕朱江瑋（46歲）。經進一步調查後，發現朱江瑋牽涉另一項「欺詐」罪，其後獲准保釋候查。

人員經跟進調查後，10月18日和10月19日在長沙灣區，再拘捕4名（31至38歲）中國籍男子，當中兩人姓李、一人姓楊及一人姓趙，分別牽涉「串謀欺詐」及「欺詐」罪，並搜查疑犯的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。10月19日下午4時許，楊彧、趙柱幫及一名姓李男子，被帶到觀塘道348號宏利廣場搜查，他們逗留約45分鐘後離去，人員亦帶走一批文件。