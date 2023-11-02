流感爆發報告回落至上周錄23宗　防護中心：夏季流感季節完結

衞生署衞生防護中心今日(2日)宣布今年八月下旬開始的夏季流感季節完結。根據最新監測數據，每周流感樣疾病爆發的報告數字，從9月23日一周的91宗，回落至10月28日一周的23宗。嚴重或死亡個案方面，9月30日一周錄得51宗嚴重流感(包括死亡個案)的報告，而截至10月28日的一周則有所下降，錄得28宗。

截至10月28日的一周，衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為5.4%，同期，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率則為0.24(每一萬人口計)，兩者皆低於基線水平。其間檢測出的流感病毒主要為甲型(H3)流感，佔衞生防護中心公共衞生化驗服務處及醫院管理局所收集並已分型的流感病毒檢測的呼吸道樣本約八成半。

上述的監測數據反映自本年八月下旬開始的夏季流感季節已經完結。衞生署提醒市民，雖然為期十周的夏季流感季節已經完結，但參考過往數據，季節性流感一般會在冬季，即今年年底至明年初出現高峰，呼籲所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，保障個人健康。