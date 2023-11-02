政Whats噏：虛幣平台規管未釋疑　簡慧敏10問政府

虛擬資產平台JPEX涉嫌詐騙案引起軒然大波，立法會財經事務委員會早前開會亦特登搵咗證監會主席去解畫，但時間始終有限，問唔晒亦解唔晒，議員簡慧敏(Carmen)近日索性去信畀委員會主席，提出10項問題，要求財經事務及庫務局局長許正宇同證監會解答。

JPEX事件牽連甚廣，截至上月底，執法部門共接獲2,599名受害人報案，涉及金額約15.8億港元，而案件至今共有36人被捕。事件亦打擊港人投資虛擬資產嘅信心，再加上政府全面推動Web3.0，令人擔心涉及類似嘅事件會愈爆愈多。

身兼銀行總法律顧問嘅Carmen喺信中提出10個問題，而每個問題亦下分數項細問，單係問題清單就寫滿5張A4紙。

10個問題包話證監會為有關監管制解說嘅全面同完整性、對「過渡期」內無牌平台嘅執法力度、現行對「過渡期」內無牌平台監管、從源頭打擊無牌平台營運同推動嘅可行性、當局檢討監管制度同加強監察工作嘅詳情、證監會加強情報搜集同增強信透明度嘅成效、有關「被當作獲發牌」安排嘅解說、證監會喺投資者教育方面嘅機制同成效、證監會對零售投資者教育工作嘅成效，最後就係問當局對於去中心化自治組織(DAO)嘅規管同埋為數字經濟立法嘅進程。

提及監管制度，Carmen直指證監會一直強調嘅「只規管持牌虛擬資產交易平台，無牌交易平台不在其監管範圍內，因此不受規管」嘅講法不盡不實，因為「無牌虛擬資產交易平台」唔喺證監會嘅規管範圍，唔代表不受其他執法部門例如如保安局同及其轄下紀律部隊嘅規管。佢認為證監會解說時會點樣做到更全面同完整，例如明確界定「不在其規管範圍」嘅意思、清楚解釋無牌平台適用嘅罰則，唔好令外界覺得無牌平台「無王管」，影響公眾觀感、甚至國際金融中心的形象？

喺投資者教育方面，Carmen睇過投委會嘅網頁，發現幾乎都係以純文字方式進行虛擬資產嘅教育同推廣。咁講，即係悶爆喇！佢問及證監會會唔會用情景同個案方式為本，善用插圖、短視頻、網絡直播等更生動有趣嘅方式進行傳播，增加內容嘅吸引力，令更多人樂於觀看學習？

Carmen話投委會網站雖有監管制度「懶人包」，但相關介紹並唔簡單易明，有啲內容亦唔係一般散戶可以理解。佢問及當局會點樣加強宣講同點樣更深入淺出咁向公眾介紹散戶辨認有牌平台嘅方法？

見到呢封長信，唔知許正宇同證監會嚟緊嘅答案會唔會令Carmen滿意呢？