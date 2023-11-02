職訓局6院校成員明起辦資訊日　助考生家長掌握升學資訊

職業訓練局(VTC)旗下6間機構成員，包括香港高等教育科技學院(THEi)、香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院(HKDI)、酒店及旅遊學院(HTI)、中華廚藝學院(CCI)及國際廚藝學院(ICI)，將於明日(3日)起至本月18日，一連3個星期五、六，分批舉行資訊日，安排多場體驗活動及互動工作坊，協助應屆香港中學文憑考試中六學生、家長及老師掌握最新升學資訊。

將於明、後兩日率先舉辦資訊日的THEi，會透過入學及課程講座、業界代表分享會、互動教育館等，提供各項應用科技為本的學士學位課程資訊。至於IVE、 HKDI、HTI、CCI及ICI，將於下周五(10日)、六(11日)及本月17至18日舉辦資訊日，屆時將安排多場體驗活動及互動工作坊，包括水底機械人工作坊、飛一般體驗(機場營運管理) 、VR職業特工等，讓參加者親身體驗互動教學模式；同時亦可參觀各院校的科技教學設施，包括數據工作室、生物醫學中心、智慧商店、智能運動實驗室等。

此外，VTC亦將於下周六(11日)下午2時起舉辦多場網上講座；其中VTC升學專家將於升學講座與參加者探討多元升學出路、分析收生數據及課程特色，並於互動問答環節解答學生及家長的升學疑難。同日亦將設學科及課程網上講座，提供七大學科高級文憑及文憑課程的最新資訊，包括健康及生命科學、商業、幼兒、 長者及社會服務、設計、工程、酒店及旅遊，以及資訊科技。