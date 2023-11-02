政Whats噏：長者2元乘車優惠惹質問　葉劉：絕無提出取消

早前，有指2元乘車優惠會成為政府財政「無底深潭」，惹起社會熱烈討論。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀近日落區期間，就遇到唔少市民，特別係長者上前質問，點解要取消長者2元乘車優惠？

葉劉今日(2日)拍片澄清，指佢本人及所屬政黨絕對冇向政府提出取消長者2元乘車優惠。只係上屆政府喺2020年1月14日推出十大惠民措施，其中一項係擴大2元乘車優惠嘅對象，將受惠年齡下調至60歲，佢對此感到擔心，事關佢唔認同60歲就係長者，若降到60歲嘅可享用有關優惠，會令政府喺呢方面嘅開支增加一倍；況且，政府現時仍有公共交通津貼計劃，任何​​年齡人士​​都可以享用。

佢話作為議員，有理由要求政府交代如何處理有關財政開支，但唔等於主張政府取消長者2元嘅乘車優惠，亦唔相信政府會取消，希望大家唔好聽呢啲謠言，對佢哋產生誤會咁話。

不過，其實早前葉劉淑儀、議員陳健波等均先後發聲要求檢討長者2元乘車優惠，包括限制乘搭嘅次數，政府需考慮是否長期補貼落去。更有聲音要求加價，建議由現時2元加至3元。