中大開發AI程式　助改善SEN學童家長心理健康

根據政府2021/22學年資料，本港公立中小學每10個學生中，就有一人有特殊教育需要，惟現時本港為SEN兒童家庭提供的服務主要集中於療養和復康服務，較少關注父母或照顧者的情緒健康。中大最近開發「Pai.ACT」手機應用程式，運用人工智能（AI）配合心理治療，幫助SEN兒童照顧者改善心理精神健康，獲創新及科技署的創科生活基金支持，已於上月申請美國臨時專利，將於本月正式推出。

由中大醫學院那打素護理學院研發的「Pai.ACT」，是首個針對以粵語為母語的SEN兒童照顧者而設計的AI驅動手機應用程式，聊天機械人Pai能運用「接納與承諾療法」（ACT）情緒支援技巧，模仿輔導人員說話風格，透過與家長互動，可準確評估他們的心理靈活性，即人類在不同環境下的心理適應能力。

學院表示，希望為SEN家長提供一個便利、隨時隨地可獲得精神健康支援的工具，並認為此發明具推廣至其他群組的潛力，例如慢性病患者的照顧者。