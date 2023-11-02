北都細節尚未釐清　財力難支反恐生亂

政府早前公布《北部都會區行動綱領》，介紹了北都將分為4大區域，惟許多事項仍未清晰。北都計劃龐大，利益豐厚，監管力度一旦不足，變相是引狼入室，「四大勢力」包括具政府背景人士、鄉紳、前政協及黑幫已經虎視眈眈，議員及金融界人士分別對融資及收地賠償等事宜提出憂慮，促政府做好把關工作。

《北部都會區行動綱領》基本上細節欠奉，錢從何來，如何推進大型融資、如何落實、如何發債融資等，而項目又會否令香港陷入債務危機，種種問題均未解決。

議員張欣宇指，人工島或北部都會區都不是一個簡單的基建項目，某程度上屬一個投資項目。張續指，今次《施政報告》中的兩大項目，包括未來其他項目的融資模式探討，他認為是實事求是的態度，需要認真去想，而不是簡單一句「我們可以用不同的融資平台」，現時展開了檢討過程，但究竟對如此規模的融資，有何工具輔助，如何引入私人企業參與等，是這次需要認真檢討的內容。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚坦言，香港樓市雖不景氣，但與北都相關的地區，樓價不跌反升。他指，較早前的消息指會收500公頃土地，相當於5,382萬平方呎，按現時政府的特惠補償的基準，接近1,267元一平方呎，收購金額料達681.9億元，是個非常龐大的數字。他憂慮政府近年都錄得赤字，若如今只有6000至7000多億元儲備，如需撥出680多億元，是一個較龐大的數字，故此他認為若沒有一個財政的解決方案，繼續收地的難度會比較高。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管方耀明則建議，當局提早做戶口凍結，考慮參考內地做法，可能收了地後，未必立即賠足錢，可能在未來，例如在土地開發完後，再給一個單位作賠償，未必真的拿現金或金錢的補助，以免予人有囤地等政府收地，從而獲取龐大利益。他指整個開發過程涉及好幾年，錢未必即時可以收回的話，未必會有人再以囤積土地去收回賠償，起碼他不會在短期內，去收回那筆現金，在金錢方面減少他們去炒賣或收地的誘因。

事實上，整個北部都會區計劃，許多元素欠清晰，卻無疑是某些人「發達搵真銀」的信號。外界一直擔心，計劃推行後未能有效解決樓荒問題之餘，反而掀起新界地炒風，最終得不償失。《東呼即應》較早前亦接獲讀者爆料，指具政府背景人士及地區官員，鄉紳、前政協及黑幫人士，得悉發展計劃後均蠢蠢欲動，密謀獲取暴利。

值得關注的是，北部都會區這塊在很多有勢力人士眼中的「大肥豬肉」，據說起碼已經有4、5個黑幫，計劃在荒廢沒人認頭的寮屋、魚塘及舊墳等「插釘」，甚至強迫村民平價轉讓土地，以瓜分政府巨額收地賠償，政府需要做好把關。