3孟加拉漢徘徊清水灣　涉非法入境被捕

西貢發現非法入境者。今午(2日)近5時半，有市民報案指清水灣大坳門路2號一士多附近，有3名南亞裔男子在街上徘徊，形迹可疑懷疑他們是偷渡客。人員到場截獲該3名孟加拉籍男子，經調查後相信他們為偷渡客，遂將其拘捕並帶署扣查。這已是12日內，人員累計拘捕逾百名南亞裔偷渡客。

10月31日早上8時25分，一名孟加拉籍男子報案，指自己及多名同鄉被困大嶼山南部對開石鼓洲。執法人員經初步了解，不排除報案男子與其他同鄉屬非法入境者，遂派員登島調查，並在石鼓洲水塘一帶截獲共13名孟加拉籍男子。同日早上10時12分，有行山人士途經大嶼山二澳一帶時，發現多名可疑南亞漢，懷疑他們亦是剛抵埗上岸的人蛇，於是報案求助。執法人員趕往現場兜截，初步在南涌村截獲兩名巴基斯坦籍及一名印度籍無證男，以及在東涌站截獲一名印度籍懷疑人蛇。

近日南亞裔人蛇連環攻港，由10月22日起至今已接連截獲第8波非法入境抵港人士，執法人員早前先後在西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲及大嶼山二澳，共拘捕逾百人，分別屬於巴基斯坦籍、孟加拉籍及印度籍。