東方日報A1：勸自首變相放生　小型僭建無忌憚

香港地少人多，各類僭建多如牛毛，正當紅山半島僭建風波引發各界關注、市區僭建又埋伏高空傷人的都市隱憂之際，當局卻疑似反其道而行，正研究暫不處理輕微僭建個案，允許業主申請登記僭建物，疑似「放生」小型僭建物。發展局局長甯漢豪昨就事件解畫，強調此舉是為務實打擊僭建，有助將輕微僭建物記錄在案，其方向與新界現有的豁免申報計劃相同。不過，有測量師認為，市區人多密集，若將新界村屋的豁免做法延伸至市區或有風險，要確認業主是否真正屬「輕微僭建」低風險也有困難；有議員則提醒政府需以風險為本。

最新一份《施政報告》提出明年修訂《建築物條例》，針對逾期未遵辦驗樓及驗窗通知、修葺令和勘測令，僭建行為和其他違規建築工程，簡化檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則。日前有議員問及政府會否鼓勵業主主動申報輕微僭建物，甯漢豪回應指，現時在新界村屋已有沿用此做法，亦即新界豁免管制屋宇僭建物申報計劃，未來會研究能否將此做法延伸至市區。

甯漢豪昨日再就事件解釋，指僭建物亦有大小規模的分別，例如晾衫架亦屬於僭建物，署方有執法權力，但若行申報制度，則屬務實做法，有助處理很多小型僭建物，例如加建的冷氣簷篷架、旗杆等，並強調「向來政府立法都有一條線，唔係咁易畀你走到一啲虛位。」

她續指出，目前對市區輕微僭建物的處理方式，是假設有人投訴，署方便會發出勸喻信，要求業主清拆，但由於市區僭建物眾多，故提出申報制，毋須有人投訴，便可記錄在案。

她又表示，明年修訂的《建築物條例》是為打擊僭建及違規建築等，因現時條例仍有漏洞，例如罰款最高只是20萬元、面對控告業主明知故犯的個案，署方搜證時會有掣肘，而條例修訂後，則會在發現僭建時即會檢控，亦會研究定額罰款制度，「千祈唔好有遐想，諗住我有露台，我密封佢，或者好似紅山半島咁，第二日政府會有個紀錄制度，依個絕對係遐想，我哋只會重錘。」

測量師學會前會長何鉅業認為，若將新界的申報計劃延伸至市區或有危險，因為新界村屋外的通道行人較少、村屋層數較矮、發生事故的風險會較低，但市區人多、樓宇數目多和高，風險較新界村屋大。何又稱政府若要在市區用申報制，則要確認輕微僭建物的基本安全，但由業主自行申報輕微僭建物，政府難就每宗申報個案覆檢，質疑「結局係咪咁理想，我就唔知。」相信申報制只會有助業主承擔責任。

議員謝偉銓則表示，目前政府應主力減少和制止出現新僭建物，以助未來取締僭建物，他又認為現時問題是缺少人手處理僭建物，故明白政府以務實態度處理僭建物，但重申修訂條例後，在處理新及嚴重僭建物個案需有阻嚇性，政府也應以風險為本處理輕微僭建問題。

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