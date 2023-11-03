美法案促制裁林定國和蕭澤頤等49人 港府強烈譴責

美國國會跨黨派議員周四（2日）提出法案，要求檢視將49名港府官員、法官和檢控官列入制裁名單，包括律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤等。香港特區政府周五（3日）強烈譴責美國議員妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員。

《香港制裁法案》（Hong Kong Sanctions Act）由眾議院外交委員會印太小組主席金映玉領導提出，要求總統拜登在法案通過180天內，根據美國現行《全球馬格尼茨基人權問責法》、《2019年香港人權與民主法》、《香港自治法》和《香港正常化總統行政命令》，檢視名單所列香港官員是否符合制裁條件。名單所列人士除了林定國、區志光和蕭澤頤，還包括港區國安法指定法官、高等法院原訟法庭法官杜麗冰，港區國安法指定法官、高等法院原訟法庭暫委法官胡雅文，港區國安法指定法官、終審法院首席法官張舉能等。

香港特區政府發言人表示，對所謂制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。特區政府強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務；重申香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。