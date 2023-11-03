接64宗找換店匯款致戶口凍結求助　工會促市民應遵循正途

隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出，愈來愈多港人返回內地購房置業、升學及養老，從而衍生出大額資金跨境匯款的問題。工聯會今日(3日)表示，由今年初至今，其內地諮詢服務中心已接獲64宗查詢及求助，均關於本港找換店匯款令內地銀行戶口被凍結，並提醒市民進行匯款時應正確使用跨境匯款渠道。

工聯會指出，選擇找換店進行跨境匯款具有一定風險，據了解，市民通過香港找換店匯款，收款後通常會再通過其內地銀行帳戶，轉帳至收款人的內地銀行帳戶，但找換店內地銀行帳戶有機會是涉案帳戶或非法帳戶，一旦匯款到收款人帳戶，就會被列為關聯帳戶，並可能被內地當局凍結。

其中一名求助個案葉先生表示，他今年2月通過找換店將25萬港元匯款至其內地銀行帳戶，打算用於中山居所的裝修及購置傢俬。惟3月初查到資金到帳後，到同月下旬卻發現自己帳戶遭凍結，隨即聯絡銀行職員，並告知帳戶被內地公安凍結一事。此外，葉在4月時亦曾到湖南公安派出所備案，但至今其銀行帳戶仍未解凍。

律師萬暄予提醒，若內地銀行帳戶被凍結，應第一時間與銀行取得聯繫，獲取公安機關的聯繫方式、凍結案號、銀行詳細交易紀錄等資訊，其後亦須核實「涉案帳戶」的資訊及具體交易金額，並提供與「涉案帳戶」有關的交易紀錄，如有需要，最後可能要配合公安機關作調查筆錄後，等待公安部門調查結果。

工聯會建議，市民應循銀行官方等合法合規渠道進行跨境匯款，特別是大額匯款，避免因小失大，招致損失；港府亦應加強宣傳，讓公眾認識及了解更多跨境匯款方面的正確資訊。該會另促請當局優化港人跨境匯款機制，包括簡化匯款申報程序、適時調整匯款額度等，並於粵港澳大灣區內先行先試。