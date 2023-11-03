謀殺泰龍案開審　證人供稱「紋身忠」有份襲擊

綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏，他先遭七人車撞至斷腳，繼而被刀手狂斬喪命，綽號「紋身忠」的梁國忠11年後由律師陪同投案。他否認一項謀殺罪，案件今（3日）在高等法院續審。當日疑負責「把風」的男子今日以特赦證人身份作供，他第二次以控方證人身份就「泰龍」命案作證。他指「紋身忠」有份襲擊「泰龍」。

54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日，在港謀殺41歲男子李泰龍。同意事實指，李蘊剛、勞展宏（綽號「貓仔」）、李鎮江在2011年因事件受審，結果被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。另一名男子楊文廷（綽號「傻佬庭」）亦被控謀殺罪，結果獲判無罪。今日作供的特赦證人林家俊，也在2011年審訊中以特赦證人作供。他在該審訊作證後，便退出黑社會，並獲准改名及換上新身份。法庭早前已頒匿名令，禁止任何人公開林家俊現時身份，包括但不限於其照片和新名字。

林今日在屏風後作供指，他現年約30餘歲，在深水埗長大，約12歲加入黑社會，其他人會叫他「阿B」或「B哥」。他過往有不同刑事定罪紀錄，例如售賣毒品、非法賭博等。林憶述，他加入黑社會後，獲安排到通洲街一賭檔負責「睇水」，「貓仔」和「紋身忠」是賭檔負責人，而「傻佬庭」是「紋身忠」的「大佬」。林同意，2009年9月，他因「泰龍」命案被捕。他在相片認人過程中指出「紋身忠」，並指對方有份襲擊「泰龍」。

案件編號：HCCC252/2020