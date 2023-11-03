議員斥白牌車擾亂公交生態　建議加重最高監禁期

為進一步打擊「白牌車」，有議員今（3日）就2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)條例草案提出修訂，建議將最高監禁期，由首次被定罪的3個月，增至6個月；再次定罪由6個月增至12個月，以加強阻嚇力。

提出修訂的議員易志明指出，政府擬加重涉及的士司機4項較嚴重罪行的最高罰款和監禁期，經修訂後首次定罪最高罰款為1萬元及監禁6個月，再次定罰則可判最高罰款2.5萬元及監禁12個月。然而，針對汽車作非法出租或取酬載客用途罪行上，政府原建議只增加罰款金額，並不合理，認為監禁期應一視同仁。

易志明又提到，政府建議增加暫時車輛吊銷牌照期限，由首次定罪的3個月延長至6個月，再犯則由6個月增至12個月。他認為，儘管加重罰則能起阻嚇作用，但擔心許多不法之徒以租車形式犯罪，即使延長扣車的期限，租車司機仍可租用其他車輛繼續經營「白牌車」。

當局回應指，延長扣車期限，可令車主或司機失去生財工具，亦可阻嚇出租車輛的車主；提高最高罰款水平，亦可向法庭反映罪行的嚴重性，訂立新的參考指標。當局又指，非法載客取酬與的士罪行性質不同，難以直接比較。相比海外地區及城市，當局認為現時法例就非法出租或取酬載客罪行所訂明的最高監禁期，是合理和相對合比例的。