藝術館「提香及文藝復興威尼斯畫派展」開鑼　50鉅作首在港展出

​香港藝術館由即日（3日）起至明年2月28日舉行「提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展」。作為本港首個大型提香及威尼斯畫派展覽，展出世界知名意大利烏菲茲美術館的藏品，其中50幅鉅作是首次於香港展出，而大部分更是第一次在亞洲亮相。

據館方介紹，文藝復興時期的威尼斯，是當時重要的貿易中心和文化交流樞紐，該水上城市富裕的環境和獨特文化氛圍，孕育出以色彩多變和情感豐富見稱的威尼斯畫派。而提香更是當時地位最崇高的藝術家之一，在威尼斯以至歐洲各地均備受追捧。提香擅於描繪人類愛情、慾望、權力和靈性等強烈情感，令他不僅成為同代畫家中的典範，更對往後數百年的歐洲藝術產生了深遠而持久的影響。

是次展覽精選50幅精選展品，分別有提香的《花神》、《維納斯、邱比特、小狗與鷓鴣》、《托馬索．莫斯蒂肖像》和《慈悲聖母》；以及同期多名威尼斯藝術大師的畫作，例如喬爾喬內的《梅瑟（摩西）的考驗》、丁托列托的《維納斯、邱比特與伏爾甘》及委羅內塞的《基督受洗》等。上述作品內容包括肖像畫、聖經及神話故事等，帶領觀眾走進威尼斯畫派的藝術世界。此外，館方同時邀請本地藝術家梁志和與陳鈞樂，從威尼斯畫派作品中汲取靈感進行藝術創作，以21世紀香港藝術家的獨特視角，與16世紀意大利文藝復興大師，展開一場跨越時空的藝術對話。