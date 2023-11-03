林卓廷等7人涉元朗暴動　港鐵事務經理供稱不知道實際報警時間

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件今（3日）於區院續審，多名港鐵職員出庭作供。港鐵車站事務經理供稱，早在案發前兩天，天水圍警區已聯絡他表示想監察車站運作，其後又指案發當日下午5時會安排便衣警到車站控制室監察，室內有閉路電視可看到站內情況，但實際上有多少人及何時到達他並不清楚。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。獲准匿名的港鐵車站事務經理B稱，他當時為元朗站的最高負責人。他指得知案發當日有站內職員通知並透過中央車務控制中心報警，但他不知道實際報警時間。以他所知一般報警後約10多分鐘至半小時警員便出現。B於案發後約晚上11時45分到車站控制室，當時已有兩名便裝警在內，車站非公眾地方亦有其他警員。

原本於當日晚上11時當值的元朗站站長F則指，當日他乘西鐵準備到元朗站時列車廣播稱不停該站，他遂轉乘輕鐵到該站並於晚上11時18分到控制室，其後再到月台，當時有白衣人離開，亦沒有人向他表示被襲擊；港鐵工程師D則供稱，數據顯示相關的港鐵列車當時共有24個緊急掣先後被按動，如緊急掣在列車停站時被按動若車長不按重置掣便不能開車。他又指數據未能顯示車長有否逐一就乘客按緊急掣作回應，但紀錄指車長是一次過重置當中22個緊急掣。他又指若被按緊急掣，車長室內會一直發出聲響直至重置為止，故「想像到車長當時應好緊張」。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022