三換錢黨遭遇黑吃黑　失逾28萬元人民幣拘三男

首宗案件的兩名涉案男子(蒙頭者)被帶走。

澳門再有「換錢黨」遭「黑吃黑」，當地執法部門今日(11月3日)表示，本周二(10月31)查獲2宗涉及「練功券」詐騙案，3名「換錢黨」內地男女報稱共損失280,100元人民幣，3名涉案內地男子被拘捕，並檢獲1,198張、面值1,000港元的「練功券」偽鈔。案件均已在今早移送檢察院偵辦。

首宗案件涉及2名被捕男子，他們分別姓于，32歲，報稱保安員；姓張，49歲，報稱司機，被控「相當巨額詐騙」罪。案情指，2名男女受害「換錢黨」透過朋友在非法兌換群組聯繫他們，原打算兌換20萬港元作非法兌換資金。

惟在路氹城賭場吸煙區，2名事主將190,100元人民幣款項過數後，卻發現其中1名被捕男子交出3疊現金為「練功券」，對方聲稱可聯絡案中另1名嫌疑人交付真鈔，但他到場交出的4疊現金仍是「練功券」，受害人於是報案。

另一案件詐騙手法類似，涉案26歲被捕內地男子，姓邱，報稱浴足店經理，他被控「巨額詐騙」罪。從事「換錢黨」的內地女事主，報稱於路氹城酒店房內，當場識破兌換所得的現金是「練功券」，損失9萬元人民幣。