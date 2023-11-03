兩鄉郊保育資助項目獲批　河上鄉及沙羅洞共涉2700萬元

鄉郊保育資助計劃秘書處​今日(3日)宣布，鄉郊保育諮詢委員會批出2項新資助計劃項目，涉及金額約2,700萬港元，項目包括河上鄉的自然保育管理協議項目及沙羅洞(沙螺洞)的積極生境保育項目。有關項目會按照政府既定的採購及招標程序，委託本地非牟利機構推行。招標詳情將另行公布。

自然保育管理協議項目旨在延續累積的保育成果，繼續加強與當地農民協作耕種，以維護河上鄉的淡水濕地，營造有利雀鳥、兩棲類及淡水魚停駐和棲息的生態環境；至於積極生境保育項目則由鄉郊保育辦公室聯同漁農自然護理署推展，透過積極保育工作以保護沙羅洞的生物多樣性，推進落實沙羅洞長遠保育策略。

另外，為協助活化鄉郊村落及促進生態旅遊，政府跨部門工作小組就優化偏遠鄉郊地區旅館及食肆發牌制度的檢討亦接近完成。鄉郊辦會總結這一系列的便利措施，並撰寫成相關的發牌規定和程序指引，便利鄉郊地區的牌照申領。相關指引預計於2023/24年度完成及推出。

資助計劃至今共推出8輪申請，涉及45個獲批項目，總資助金額超過2.36億港元，支援本地非牟利機構推展自然環境/生態環境、非評級歷史建築、文化及歷史資產等不同層面的保育及復育工作。