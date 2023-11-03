涉網上發布煽動言論被捕　留學日本港女生判囚2個月

留學日本的本地女生涉嫌在2018年起的4年多期間，持續在社交平台Facebook及Instagram發布煽動言論，她早前回港更換身份證時被捕。她早前承認一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，今日(3日)在西九龍法院判刑。裁判官指，雖然發布訊息的頻率不高，但被告持續利用互聯網散播訊息，並公開予公眾瀏覽，判罰須具阻嚇性，不認為緩刑是合適選擇，判處被告入獄2個月。

23歲被告袁靜婷報稱學生，內地出生，3歲來港，2018年到日本升學，現修讀政治經濟。她被控於2018年9月7日至2023年3月8日期間，在港Facebook及Instagram發布，提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指出，相關13則貼文內容包括「我是香港人，我主張香港獨立」、「中共未滅，何以為家」、「這個恐怖組織共產黨」、「香港獨立 唯一出路」。被告在今年2月24日回港，並於3月8日被捕。被告警誡下說，2019年及今年曾短暫回港，為着放暑假及換身份證。

案件編號：WKCC 2602/2023