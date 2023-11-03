流竄新界北單車徑連犯9宗車內盜竊案　巴籍主腦等3人被捕

新界北區於上月發生多宗車內盜竊案件，賊人主要針對停泊在路邊、咪錶位及多層停車場的車輛，有關位置屬於元朗連接大埔的單車徑一帶，現場安裝較少閉路電視，至於賊人偷去的財物包括現金、首飾和電子器材等。執法人員翻查大量「天眼」片段，作出深入調查及情報分析後，鎖定一個活躍區內的車內盜竊集團，懷疑該賊夥與10月9日至10月29日發生於元朗、大埔、上水及落馬洲發生的9宗案件有關，失物總值約28萬港元，其中損失最高的受害人，遭賊人盜去一隻20萬港元的手錶。

人員判斷時機成熟，昨日(11月2日)採取行動，於新田及元朗拘捕3名集團男成員，包括1名報稱無業的31歲巴基斯坦籍主腦，以及2名分別39歲和29歲的本地骨幹成員，各自報任地盤工人和運輸工人。被捕人士均持有香港身份證，現正被扣留調查，行動中亦檢獲疑人犯案時使用的工具，以及當時穿着的衣物。

調查人員指，該盜竊集團的分工仔細，當中1人會騎乘電動單車，沿單車徑尋找犯案目標，而其犯案地點範圍廣闊，但主要圍繞單車徑附近位置。假如發現車輛的車廂內遺有貴重物品，賊人便會利用螺絲批、鐵錘等工具擊破車窗，將財物搜掠一空。得手後，2名成員會負責變賣贓物，亦會使用偷來的信用卡購物。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

執法部門提醒車主，切勿在車內擺放手錶及平板電腦等貴重財物，亦不要將車輛停泊在僻靜路邊，應該選擇有管理及完善保安的停車場。車主可考慮安裝一些動態偵測儀器，例如有「長火」功能的行車紀錄儀，以加強車輛保安。