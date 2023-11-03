第3季食肆總收益錄271億元　按年升12.5%

本港經濟近年受新冠疫情影響而持續低迷，政府推出多項措施希望刺激經濟。政府統計處今日(3日)發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，今年第3季的食肆總收益價值的臨時估計為271億港元，按年上升12.5%；同期間，食肆購貨總額的臨時估計為86億港元，按年上升8.1%。政府估計，未來「香港夜繽紛」等多項政策將持續為食肆帶來支持。

扣除期間價格變動的影響後，今年第3季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季上升8.4%。按食肆類別分析，今年第3季與去年第3季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升18.3%及14%；而非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升5.5%及1.9%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升11.4%及7.1%；酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升10.4%及6.6%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升18.1%及13.8%。

港府表示，儘管極端天氣情況在9月初對業務造成短暫干擾，但今年第3季食肆總收益價值繼續錄得顯著按年升幅，展望未來訪港旅遊業會繼續為本港食肆帶來支持，住戶收入繼續改善，而包括「香港夜繽紛」在內的多項政府支援措施，亦應有所幫助。