政Whats噏：闖蕩江湖半世紀　陳健波口述成書

人生匆匆數十載，50個寒暑可以經歷好多事。議員陳健波(波哥)話去到明年，就係佢踏足社會半世紀。回首過去，特別係擔任財務委員會主席期間，佢話遇到、同克服好多困難，當中唔少經歷都有其深刻嘅一面，似乎值得同大家分享，於是佢透過口述，再由一位女作家編寫成書。佢話要用自己嘅真實經歷，見證困難無可避免，但只要永懷正向思維，勇敢面對同解決，就可以跳得更高、走得更遠。

波哥話自述分為上下篇，上篇係講述佢嘅幼年至青少年階段，故事係由佢出生嘅黃大仙講起，跟住就介紹媽媽俠骨同豪氣、以及愛國嘅爸爸，之後就講到佢由小學升中學嘅故事，以及喺銀行任職31年，如何由一個普通職員晉升為銀行助理總經理，繼而擔任德國慕尼黑再保險公司香港分公司嘅第一位華人總裁。當然，仲會包括佢喺立法會，期間好多不為人知嘅事情，亦會分享佢嘅家庭生活，同埋教育子女嘅睇法。

至於下編，波哥話主要分享一啲大家可能有興趣嘅事情同想法，例如長達49年嘅打坐經歷同體會、對紫微斗數嘅認識、物業管理之道、佢同杞子嘅緣分，以及對宗教嘅睇法等等。佢話按照粉絲們喺社交專頁嘅追蹤年資、留言讚好同轉發嘅頻率、整體提出嘅有效建議等，選擇咗一批獲免費贈送自述嘅幸運兒，然而礙於財力有限，只能送岀500本，希望大家見諒咁話。