入境處展開反非法勞工行動　共拘捕17人

入境事務處周一起(10月30日)，一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，行動中共拘捕13名懷疑非法勞工，以及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書，1名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了319個目標地點，包括商業大廈、地盤、按摩院、裝修中單位及餐廳，共拘捕12名懷疑非法勞工，及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3男9女，年齡介乎23至53歲，當中2名女子持有「行街紙」；另1名女子則涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主分別為2男2女，年齡分別為35至56歲。

此外，執法人員亦於上水新運路拘捕1名51歲內地女旅客，涉嫌非法從事水貨活動，以及違反逗留條件。該批懷疑用作水貨用途的貨物，主要包括化妝品及保健產品。入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪；同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。