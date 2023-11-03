指警方處理投訴失當　男子司法覆核勝訴　官裁定警務處長失職

一名男子前年3月向警方報案，指懷疑電腦被黑客入侵，翌月得知案件已經結案，他覺得警方沒有妥善調查，先後向投訴警察課及獨立監察警方處理投訴委員會投訴。後來向獲知原來投訴警察課沒有把其申訴歸類為「須匯報」，因此監警會無法處理。他認為警方及監警會做法不當，早前入稟高院申請司法覆核。法官今(3日)頒判詞，裁定申請方勝訴，認為警方當初判定出錯，警方並無向投訴人闡述個案處理進度，是沒有履行職責。

司法覆核申請人是林子俊(音譯)，答辯人是香港警務處及監警會。據判詞指，2021年3月3日，申請人向警方報案，指懷疑自己的電腦被黑客入侵。同年4月，他得悉案件已經結案，沒有人被捕。他覺得警方沒有妥善調查，遂於同月26日向投訴警察課投訴有關警員，並要求重啟調查，惟他不滿答覆，故再向監警會反映。監警會說，由於他針對投訴警察課的投訴，沒有被投訴警察課界定為「須匯報投訴」，故非監警會處理的範圍。至同年11月，投訴警察課才將投訴列為「須匯報投訴」。

判詞提及，答辯人其中一個說法，是被告只是要求重啟檔案，並非向有關警員投訴，因此界定為「要求服務」而不是投訴。法官認為，投訴和要求彌補並無衝突，裁定當初投訴警察課沒有把申請人的個案歸類為「須匯報投訴」屬不合法，當局亦沒有履行責任向投訴人闡述個案處理進度。另外，當局的表達不滿機制並不合法，因它廢除了警方將投訴分類的責任，有違兩層架構投訴警察制度。法官因此判申請人勝訴，答辯人需支付訟費。