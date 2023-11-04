城大博士研貓型機械人　助醫護減低病人離床意外

長者等高風險病人住院時，不時發生病人自行離床致跌倒的意外，城市大學一名博士生開發了一款貓型機械人，透過內置的激光及溫度傳感系統，毋須安裝鏡頭，即可判斷病人是否嘗試離床，並會發出語音提示病人等待醫護人員輔助離床，同時設於護士站的控制台亦會收到警報，提醒護士及時查看。該系統在一醫院的臨床測試顯示，有助減少七成在院跌倒個案。

現時醫院主要以壓力氈，判斷高跌倒風險的病人是否自行離床，惟缺點是不夠靈敏，以鋪在病床的壓力氈為例，病人只要稍微轉身就會觸發離床警報，增加護士照顧病人的壓力。城大生物醫學工程博士生、熙朝智能機械有限公司共同創辦人林華盛稱，團隊因接獲護士組織查詢，於去年4月展開研究，並於今年5月起在港怡醫院試用，截至9月底，已成功減少70%病人離床的跌倒案例。

現於創新科技嘉年華展出的貓型機械人，除了獲港怡醫院採用，亦獲本地以至內地江門、深圳多間院舍訂購，訂單量已約250隻機械人。林華盛透露，團隊計劃為機械人加入情緒陪伴功能，透過呼吸、心跳、體溫等生命體徵，分析用戶的情緒，若用戶情緒低落，機械人會發出關心語句，最快半年後推出。

同場亦展示由創啟社會科技有限公司開發的悅聲智能眼鏡，透過鏡頭及內置的人工智能系統，將文字轉換成聲音，方便視障人士閱讀餐牌等的文字。據指，未來計劃為眼鏡加入物件識別功能，包括人、枱櫈、招牌等，最快明年底推出。