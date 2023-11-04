籌建數據互通落實政府服務電子化　公營機構遭屢黑客入侵成隱憂

港府欲籌建「授權數據交換閘」，落實政府內部數據互通，方便市民辦理政府服務，惟近期本港發生多宗個人資料外洩事故，包括多個公營機構遭黑客入侵偷取個人資料庫並遭勒索，成為構建「智慧城市」及「數字政府」的一大隱憂。創新科技及工業局局長孫東今早(4日)在電台節目表示，事件敲響警鐘，反映社會上網絡安全威脅無處不在，網絡犯罪分子手段亦愈來愈高明。經過一系列黑客攻擊事件後，期望社會能夠提高網絡安全的意識。

孫又提到，資科辦已向政府部門發出指引，提醒政府部門加強網絡保安措施，當局亦會引入網路安全的專家及機構。大學方面，亦將加強網絡安全研究。惟他重申網絡安全保護的責任不僅限政府，提醒每名市民亦要有防範意識。

政府將成立「數字政策辦公室」，專責制訂數字政府、數據治理及資訊科技政策，整合政府內部資訊科技資源，推動開放數據，協調各部門推出更多數字服務。孫東認為數字政府及電子政務，是國際上公認有效提升效率的方法。當局正籌建「授權數據交換閘」，若政府內部落實數據互通，只要市民在其中一個部門留有資料，並授權政府或某些領域數據互通，就毋須在不同部門間重複登記資料。他又以「智方便」為例，基於保安嚴格，令人感到「智方便」登入不便。明年起當局會推出相關「百項方案」，例如政府服務全面電子支付、駕駛執照申請電子化等，他希望相關服務可以便利市民。