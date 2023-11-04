東九龍綫寶達至油塘站以隧道形式接駁　安裝隔音屏障勢影響造價

「粵車南下」預計明年初起分兩階段推行，首階段只准許粵車於大橋香港口岸人工島停泊；次階段則放寬車輛駛入香港市區。運輸及物流局長林世雄今早(4日)在電視節目表示，在首車位供應數目限制每日逾千，次階段南下車輛可以入境，但限額較少。「港車北上」實施數個月，右軚車到內地的秩序良好，對「粵車南下」同樣有信心。當局正檢視會否限制行車範圍，並提醒南下駕駛者注意道路安全。

東九龍綫項目方面，林世雄表示，東九龍綫寶達至油塘站的路段有地勢差異，將來會改以隧道形式接駁。他指，該路段長，加上無中途站令成本上升，惟整條綫成本仍屬合理水平，不會貴到「天價」，衡量後認為是合理方案。當局明年會邀請營運商提交意向書，惟現階段仍難就落成時間及整體造價作出估算，最快本年底列出大概落成時間。當局將因應不同系統及項目的初步設計進行走線及環評，再作相關規劃。另外，環評後可能會要求在部分路段安裝隔音屏障，亦會影響造價。

至於會否途經慈雲山，林指慈雲山多住宅和學校，且屬上坡路段，不容易找到合適路線，但未來規劃時會再作研究。