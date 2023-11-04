一周兩宗的士盜竊案　大圍的哥落車如廁中伏失背囊

再有的哥如廁時，遭賊人乘虛而入盜走車上財物！網上流傳一段影片，顯示本周一(10月30日)早上約6時，一名的士司機在大圍積福街近城河道交界泊好的士，然後到附近公廁小解。惟他離開鏡頭不久，一輛早已停泊在附近之的士忽然駛近，一名戴鴨舌帽及口罩的男子隨即落車，施然走向前方的士，大約10多秒後便攜同一個背囊折返，再驅車往積信街方向離開。

據了解，受害姓廖(61歲)的哥在如廁後返回取車，赫見座駕左邊車窗碎裂，放在車上一個約值300港元的背囊，連同袋內的藥物和文件不翼而飛，無奈報案求助。執法部門到場調查後，將案件列作「車內盜竊」，暫時無人被捕。

本港在過去一周已發生2宗同類事件。前日(2日)早上7時許，一名姓黃(59歲)的哥因人有三急，將的士停泊於葵涌荔景山路遊樂場對開，之後離開車廂進入遊樂場內的廁所小解。惟他返回取車時，赫見前排乘客位車窗被打爛，擺放在座椅上的一個內有2,500港元現金背囊不翼而飛，相信被竊賊爆窗偷走。

「車Cam」片段見到，黃落車之後，一輛停泊於前面巴士站之的士，立刻亮起壞車燈及褪後至其的士前方，一名穿深色長衫長褲、戴口罩及鴨舌帽男司機落車走近，以手肘打破車窗兼擸走背囊，得手後開車逃去，犯案過程不足10秒。據了解，雖然「車Cam」拍下賊車的車牌，但執法人員經調查後，相信賊車屬失車，懷疑有人扮「行家」犯案。另外，2案賊人的手法及外貌特徵相似，暫不排除為同一人。