「立冬」過後氣溫不跌反升　下周四高見31°C　待月中始降溫

下周三(8日)雖是廿四節氣中的「立冬」，原本是冬季之始，不過，近年香港天氣愈來愈反覆，氣溫甚至有仲夏之感。根據天文台自動分區天氣預報，「立冬」當日市區最高氣溫高達攝氏28度；而「立冬」隨後三日氣溫不跌反升，雖有一兩陣雨，惟部分地區高見攝氏31度。需等至本月13日才稍有涼意，低見攝氏18度。

天文台表示，廣東沿岸明日風勢微弱。預料一道微弱冷鋒會在星期一抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨。受隨後的東北季候風影響，下周中期沿岸地區風勢較大及稍涼，仍有一兩陣雨。根據天文台自動分區天氣預報「最高及最低氣溫顯示」，立冬當日上水及流浮山將錄全港最高溫，氣溫高達攝氏30度。隨後兩日，氣溫不跌反升，上水更高見攝氏31度。需待11月13日天氣始降，石崗當日錄全港最低溫，低見18度。

根據天文台九天天氣預報，展望明日(5日)短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎攝氏25至30度。下周一及下周二(6日及7日)有雨，介乎攝氏23至29度。立冬當日，大致多雲，天色明朗，氣溫高見攝氏27度，隨後連續3日(9至11日)有雨，氣溫不跌反升，氣溫介乎攝氏23至28度。11月12日、13日始見陽光，天氣稍涼，低見攝氏21度。