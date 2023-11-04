2800名共創明Teen學員畢業　來屆名額增至4000涵蓋中四生

為協助劏房初中生擺脫跨代貧窮，去年推出的共創明「Teen」計劃，今日(4日)舉辦畢業典禮，政務司司長陳國基出席活動致詞時形容自己心情激動，較出席自己女兒畢業禮更激動，「因為我有2,800個囝女」，他透露第二期計劃的學員名額將增至4,000人，服務對象會擴展至涵蓋中四學生，亦會增加師友配對群組安排，籌辦更多活動，包括提供到內地或香港以外地方考察的機會等。

陳國基表示，過去一年經歷了「四個心」，即擔心、關心、熱心及放心，並稱計劃推出初期，曾擔心有否足夠友師、資助及商界支持，但短短1個月內卻獲120個企業及團體支持，能為2,800名學員成功配對友師，更籌得1.4億港元的資金，向所有學員提供每人1萬港元的資助。他稱，看到友師對學員關懷備至，學員亦增強自信，令他倍感放心。有學員亦認為參加計劃可增長見識；有友師指自己與學員一起成長，未來有意繼續參加。

計劃學員、現時就讀中四的林雅恩，早前透過計劃到三亞旅行，而此亦是她首次的旅行經驗，直言非常「新奇」。友師謝少玲指，雅恩從內地來港不足一年，對香港比較陌生，自己的角色就像導遊，帶領雅恩認識香港，又認為經過一年，雅恩變得更自信。

另一計劃學員、就讀中三的馮文靜說，對早前參加航空公司舉辦的「空中之旅」印象深刻，稱首次坐飛機感覺有趣，亦有「少少驚」。友師鄭小姐指，參加計劃後，與文靜一起參觀了不少地方，亦接觸了各行各業的人士，增長不少見識，認為大家的關係是相輔相成，一起成長。