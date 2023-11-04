狂徒折鴿翼砸白鷺　心理壓抑虐畜發洩

《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。本港近日頻頻發生虐待動物罪案，弱小的雀鳥成為狂徒落手目標。從網上流傳的影片看到，一名婦人於上月26日在西環海濱長廊徒手捉住多隻白鴿，殘忍地折斷鴿翼放入背囊，不少網民大罵她無人性，事後一名74歲姓李本地女子被捕，涉嫌殘酷對待動物被扣留調查。

然而，一宗個案未平息，另一宗個案又發生，翌日再有一名男子在青衣海濱公園，用石頭擲向一隻白鷺，導致牠受傷不能飛，而在將軍澳景林邨亦曾出現虐鴿狂徒。今年頭半年曾有幾十隻野鴿被人活生生地折翼、拔毛。現時香港法例規定，任何人殘酷對待動物，無論牠們是野生或已被馴養，都屬違法和可處懲罰，最高刑罰為監禁3年或罰款20萬港元。

不過，《東呼即應》認為，法庭往往對於這些案件會輕判，不是判社會服務令，就是判入獄幾日。例如景林邨一名男子早前折斷一隻野鴿的雙翼，當場被執法人員拘捕，之後殘酷對待動物罪成，但只是被判監禁10日。關注動物權益團體指，不少虐待動物人士未被起訴，或者被輕判，根本沒有阻嚇力。

慈善團體動物朋友負責人Jessie表示，即使搜集到證據起訴殘酷對待動物人士，但法官懲罰不多亦不大，可能只是判囚3周及罰款數千元，無看過一宗個案是罰款20萬港元或監禁一年。她認為，父母要透過家庭教育為小朋友建立「同理心」，以及培養他們愛護動物的觀念。

此外，金山郊野公園近日懷疑有行山人士，任由自己飼養的唐狗咬傷小野豬，甚至企圖將奄奄一息的小野豬帶走。犯罪心理學家黎定基表示，中國人的傳統觀念，會視動物為低等生物，一旦成功捕獲動物就認為可以食用。至現時社會文明進步後，人類愛護動物的觀念提升了不少，但有部分人仍然是視動物為低等生物，喜歡腳踢或欺負小動物。很多人在工作上遇到不順意時，如在香港常見的金錢糾紛，又或者是工作、家庭方面遇到他人對自己發脾氣，但自己不能向對方發洩，繼而只好對較低等的動物發脾氣。

他們可能因為動物的叫聲，或是不受節制的動作，如吠叫等，有些人會討厭此類行為，就有機會藉此向牠們發洩。這些小動物及飛禽走鳥，本身可能沒有反抗能力，較難控制情緒的人士就有機會對這些視為低等的生物，作出施虐的行為此類行為稱為「Hate crime(仇恨犯罪)」。

黎續說，雖然香港有法例保障小動物，但執法力度不足，懲處亦欠阻嚇力，未能有效打擊虐待動物罪案發生。東方傳媒機構一早提出「動物善終園藍圖」，可以委託獨立機構，專責接收及照顧流浪動物，包括野生雀鳥被人折翼、拔毛，導致永久傷殘等；如果當局處理野豬問題，都是傾向以殺害方式來處理，對有人將動物從高空擲下亦不作起訴，香港如何談及妥善善待動物，尊重動物權益。