電單車速遞員「呠」路中保安員演變罵戰　網民 : 誰對誰錯

香港人工作壓力大，往往因小事演變成口水戰。網上瘋傳3條保安員被電單車速遞員「呠」的短片，其後多名身穿西裝的保安員到場，惟未能解決問題，反將事件鬧大。

事件經過被電單車速遞員的隨身攝錄器拍下，顯示日期在昨日(4日)早上10時38分，據稱地點在大圍「圍方」，事發時，電單車速遞員駛至近停車場入口時，發現一名身穿反光衣的保安員背向其車步入停車場，速遞員見狀即按「呠，呠」兩聲提醒對方，惟惹起保安員不滿，他質問速遞員「你「呠」我呀？你有嘢搵我呀！我係度做嘢，你「呠」我做乜嘢先？你係咪撞我呀？係咪要報警？」，速遞員則稱「你行馬路中心我唔「呠」你呀！」；兩人罵戰一番後速遞員將車駛入停車場將車泊下，他疑不滿保安員態度上前稱要投訴對方。

此時，4名身穿西裝的保安員接報到場，速遞員向其中一名戴上眼鏡的保安員講解事件經過，該保安員初時表現冷靜，但速遞員突然爆句「人路就行行人路，狗路就行狗路」，四眼保安員聞言後疑遭受辱，突然「跳掣」質問對方「我問你𠵱家想點？你係咪想報警？唔係就同我躝！你係度做乜嘢呀！搞事呀！」速遞員則問對方「乜嘢叫做「躝」？」，該保安員稱「躝」即係爬，片段亦到此完結。

網民紛紛留言撐電單車速遞員，有指「唔砵（呠）你，點話你知你後面有車；唔通撞你呀？」、亦有人提議「片主絕對正確！贊成你向該管理物業中心作出投訴」、有網民稱「誰對誰錯」及「先係個反光衣男燥底，再黎個保安完全唔係黎調停，係黎搞大件事」、