垃圾蟲罰3000元生效兩周　政府電子收費系統失能捱轟

打擊「垃圾蟲」及店舖阻街等的定額罰款，上月（22日）起分別倍增至3,000港元及6,000港元。截至上月31日，食物環境衞生署已就垃圾蟲及阻街的罪行，發出128張定額罰款通知書。不過，當局嚴打「垃圾蟲」及「阻街霸」卻配套不足，官方電子付款繳費系統的罰款上限至今仍是1500元，令被票控者無法使用電子付款系統付罰款。有市民批評政府「做漏嘢」。食物環境衞生署承認事件，指系統正進行更新。議員斥當局應及早通報。

上月22日起，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰等的定額罰款金額，已由1,500港元提高至3,000港元；至於針對店舖阻街等的定額罰款金額，則已由1,500港元提高至6,000港元。食環署紀錄顯示，在10月22日至31日期間，就相關公眾地方潔淨及阻礙罪行，共發出128張定額罰款通知書。

新例生效兩周，政府的配套卻仍然歎慢板，市民陳先生投訴指，政府的定額罰款收費系統仍未更新，罰款上限只有1,500港元，換言之，新增的垃圾蟲罰款無法透過電子方式繳交罰款。陳先生直斥政府明顯「做漏嘢」，影響收到罰單的市民。

食環署指電子方式暫不能處理10月22日起發出的新定額罰款通知書，建議市民可選擇以其他方式，透過郵寄支票、匯票或本票，或前往郵政局繳交罰款。署方又指，會通知所有受影響市民上述事宜及安排，並會繼續密切跟進相關事宜。

議員何俊賢認為，政府如果需要更新電子繳費系統，應要向市民通報，以保持透明度，情況猶如封路，會影響市民的生活習慣。他認為，若只是輕微調整數字，可能一至兩星期已完成更新，但強調最重要是通報，無論更新時間長短，即使只有一日，亦要及早提醒，以免市民「摸門釘」。