當局指關愛隊不只當義工派福袋　將透過網絡落實政府服務到地區

港府新一份施政報告提到關愛隊將以荃灣及南區作試點，在明年首季分別動用19隊及17隊「關愛隊」，透過探訪或接觸，協助識別有需要支援的護老者及殘疾人士照顧者。民政及青年事務局長麥美娟今日(5日)在電台節目再強調，關愛隊並非要替代專業服務，而是探討如何與專業部門一同協作，冀透過關愛隊建立的網絡，將所有政府部門服務準確落實到地區，亦期望能拉近政府與市民的關係，將最新資訊迅速傳達，而不是只當義工隊派福袋。

至於新一份《施政報告》提出設立「婦女事務組」和「婦女事務專員」，麥表示目標是建立聚焦支援婦女的平台，目前正研究如何幫助離婚婦女追討贍養費，將會推出「贍養費調解試行計劃」，冀有專業調解員介入提供實際幫助。

對於區議會選舉被質疑政治光譜收窄，麥否認指除了反中亂港的分子之外，其他顏色的政治光譜都有。三會成員之中，絕大部分無政黨背景，是社區機構負責人、校長或業主立案法團的居民等。區議將會從多渠道接觸和聽取市民的意見，不論是支持或反對意見，都要轉達給政府，希望在制訂政策時能更切合市民的需要。