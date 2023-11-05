建築投標指數創新高　業界籲分拆工程採用新技術

本港建造業成本愈來愈高，根據建築署近日公布的第2季「建築工程投標價格指數」達1806，「屋宇設備投標價格指數」亦增至297，均創歷來新高，而土拓署公布第2季「土木工程投標價格指數」則暫定155，是8年來第2高。政府認為指數反映各工程類別近期中標價格走勢，會加強項目成本管理。建造界建議分期推工，以提升投標競爭力；工程界建議採用新材料及技術，以增加效率及降低成本。

發展局指，政府以基本工程計劃下已批出合約的投標價格資料，分別編訂「建築工程投標價格指數」、「屋宇設備投標價格指數」及「土木工程投標價格指數」，並據一籃子特定工料清單項目單價隨時間變化的百分比來計算，以供制定工務工程項目預算參考。指數水平和變化反映各工程類別最近中標價格走勢，當局及轄下工程部門會密切監察工務工程各項成本的價格趨勢。

香港建造商會會長林健榮稱，人工及材料近年有上升趨勢，一些選擇性招標僅少數承建商可入選，削弱了投標競爭力。他認為政府在可行下分拆大型工程，增加中型承建商參與機會。工程師學會前會長卜國明指去年俄烏戰事，令全球整體原材料價格上升，促政府盡早做好資源調配，包括輸入外勞，鼓勵業界採用新物料及新技術

測量師學會會長黃國良亦指，工程成本上升涉及建築材料價格上漲，其中以機電物料近年升幅取多。此外，建造業缺乏年輕人入行 ，中年工人未能長時間工作，導致生產力及施工效率下降。在移民潮下，工程師、測量師薪酬上升3成，而工業意外頻生，亦令保險公司調高保費。