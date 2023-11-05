破北美海路販毒案　空氣壓縮機遭掏空藏1.4億元毒

香港海關於10月25日，根據風險評估及情報分析，揀選一批由北美入口，報稱空氣壓縮機的海運貨物檢查，在青衣海關驗貨場內拆開共15壓縮器，檢獲共311公斤大麻花、88公斤「冰」毒、80公斤搖頭丸及約3公斤芬太尼，毒品市值共約1億4千萬港元。海關其後透過監察遞送，於11月3日以涉嫌「販運危險藥物」在屯門拘捕一名收貨的23歲無業男子。

海關指，涉事貨物寄貨人為當地一間物流運輸公司，與報稱的貨物性質不相乎，情況甚為罕見，而今年亦無類似將空氣壓縮機入口香港的海運紀錄，加上北美地區早年將大麻合法化，過往亦曾有走私案件，於是揀選該批貨物檢查。關員在其中一個貨櫃內發現15個大型木箱，其外表尺寸太致一樣，表面均寫有號碼。每個木箱內均裝有一部壓縮機，惟壓縮機中間位置標籤有可疑，人員揭開檢查後相信外殼曾重新焊接，遂將機器切開檢查，發現內部機件被全部拆走，塞滿涉案毒品。

關員其後還原木箱包裝，並監控貨物遞送，等待販毒集團下一步行動。未幾，販毒集團指示一間本地物流公司，於11月3日將該15個空氣壓縮機運上貨車，其中一個送往屯門交收，其餘14個則送往元朗一物流中心儲存。當貨車駛至屯門一露天停車場，涉案男子現身收取其中1個木箱，當他嘗試打開木箱時，人員隨即採取執法行動，將他拘捕帶走扣查。海關正追緝其他販毒集團成員，不排除有更多人被捕。

海關指，今次販毒集團一次過販運多種毒品，並相信針對毒品的分銷對象，將毒品以「度身設計」的模式分類收藏，15部空氣壓縮機內藏的毒品組合均不同，加上木箱外部寫有號碼在識認，以便將毒品派送給指定收貨人，行動成功堵截大批毒品流入本港，相信對販毒集團帶來沉重打擊。此外，本地以往較少出現芬太尼販運案件，過往3年內亦只曾發生另一宗較小量販毒案，海關將追查有關毒品銷路，未知是否供應本地市場。