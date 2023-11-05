本港全年經濟增長預測範圍　將低於年初時的估算

本港經濟財金官員今(5日)在網誌表示，第四季度預期訪港旅遊業和私人消費仍然會是本港經濟增長的主要動力，住戶收入持續改善，加上各項政府支持措施，會為本地消費帶來一定支持。不過，總體而言，由於首三季經濟的實際復甦力度稍遜預期，財金官員指本周將發表的全年增長預測範圍，將低於年初時的估算。

事實上，今年環球經濟復甦乏力，單邊主義和保護主義持續加劇，加上地緣政治局勢緊張，國際貨幣基金組織早前把全球經濟增長預測，由原來的3.5%下調到3.0%，並估計明年的增速會進一步放緩至2.9%。本港方面，外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素，也某程度限制了本地消費的反彈力度，剛公布的第三季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和。

第6屆中國國際進口博覽會，今天(5日)開始一連6日在上海舉行，財金官員指今屆進博會無論是整體規模、參展的世界500強企業，抑或行業龍頭企業，都是歷屆之冠，中小企參展數目亦較上屆增加4成。本港除了在國家館內設置香港展區展示本港的成就和優勢外，還有超過300家企業參展，主要來自食品、消費品和服務貿易和專業服務，而醫療器械、技術裝備等展區也有港商的參與，今年更首次舉辦「香港通道．連接全球」分論壇。至於上周舉行的香港金融科技周2023，吸引了來自全球90個經濟體共3萬人參與。