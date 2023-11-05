半數基層勞工打散工吊命　同工不同酬收入遜全職

基層勞工收入不足，香港社區組織協會今（5日）公布最新調查指，過去幾年疫情導致就業市場散工化趨普遍，超過半數基層目前從事兼職、合約工、臨時工或替假等非正規工作，且同工不同酬下，其收入更低於全層僱員，甚至有人因開工不足而無法申領在職家庭津貼。社協促請政府正視在職貧窮問題。

社協今年6至10月期間訪問262名基層勞工。調查顯示，逾5成受訪者不滿意目前工資水平外，當中約11%受訪者正領領取最低工資，認為難以應付生活、工資亦較之前低。57%受訪者亦不滿意工作時數，其每周合約工時工位數為48至51小時。受訪者主要從事低技術工種，例如清潔、保安等，當中近3成人超時工作無「補水」。

調查同時發現，超過5成受訪者為非正規僱員，當中約41%人因僱主要求或無法物色全職工作而被迫打散工。然而，散工化導致同工不同酬情況浮現。是次調查檢驗發現，全職僱員每周工作44至47小時，其平均月薪為14,304元，惟同一工時的非正規僱員，收入僅9,890元，相差多達4,414元。此外，工作聘用零散，導致不少打工作無法申領在職家庭津貼。調查中只有約29%受訪者申請職津，最窒礙他們申請原因之一正是開工不足，工時無法達標。

社協指出，法定最低工資今年5月起上調至時薪40元水平，惟僅惠及3.1%打工仔，而法定最低工資自2011年實施以來，累計升幅為42.9%，低於同期內本港名義工資指數增幅51.5%，反映最低工資調整完全脫離現實，基層收入被市場遠遠拋離。團體促請政府盡早將法定最低檢討周期縮短至「一年一檢」，並將最低工資上調至工資中位數約50%至60%，即時薪不少於53元；同時，當局應提速按本地每周工時中位數為基線，立法標準工時44小時。當局亦可放寬職津申請門檻，並簡化程序等，為打散工的基層提供支援。