研究揭大灣區城市化　威脅后海灣濕地生態

每年冬季，本港后海灣濕地都會迎來數以萬計的候鳥渡冬，然而有研究發現，大灣區的快速城市化，對后海灣及其周邊濕地的生態健康構成重大威脅，會為候鳥帶來不利影響。

位於中國南部珠江口的后海灣，是候鳥在東亞-澳洲遷徙通道（East Asian–Australasian Flyway）其中一個重要補給站。香港中文大學－埃克塞特大學環境持續與應變聯合研究中心（ENSURE）團隊，利用40年的長期環境數據，研究流域土地利用、水質和濕地容納大量候鳥的承載力變化，發現從1988年到2020年，泥灘、魚塘和基圍等候鳥覓食的重要地點，面積減少了30%；不透水表面覆蓋面積增加了15.6平方公里，主要是由於魚塘和濕地被轉化為混凝土結構，這些變化間接影響水質，破壞濕地生態結構，不利候鳥補給。據香港觀鳥會年度監測資料顯示，冬季候鳥的種群數量從2008年的最高點90,986隻，大幅下降至2022年的最低點48,157隻。

研究亦發現，大型底棲動物如蠕蟲、螃蟹和彈塗魚等，易受水質改變影響，其數量與候鳥數量有莫大關聯，而水質的顯著變化及底棲生物群落的改變，與大規模填海造地計劃和不透水表面的擴張有直接關係。深圳的發展是上述變化的重要因素，導致后海灣支援候鳥群的能力下降。

研究團隊表示，當局近年提倡發展北部都會區，在劃定市區邊界時必須格外謹慎，應防止現存棲息地進一步縮小和被破壞，建議當局實行嚴格規定及指引，以管理及減輕濕地生態系統城市化負面影響，並提倡以自然為本的解決方案，利用大自然生態解決城市化所引起的問題，如種植紅樹來過濾水質、保護濕地來減少洪災等。